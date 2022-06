Fusillade d'Uvalde : une entreprise propose des drones armés de Taser pour protéger les écoles... Avant d'abandonner

La tragédie d’Uvalde, cette ville du Texas où 21 personnes, dont 19 enfants, ont été abattues par un jeune homme de 18 ans le 24 mai dernier, a traumatisé les États-Unis. Alors que les démocrates militent pour un meilleur contrôle des armes à feu, une partie des Républicains cherche d’autres solutions pour ne pas remettre en cause le second amendement - qui garantit à tout citoyen américain le droit de détenir des armes. On a entendu par exemple l’idée de couvertures pare-balles dans les classes ou de pièges posés dans les couloirs des écoles. Axon, la société qui fabrique les Taser, a une autre proposition : des Taser installés…sur des drones.

L'entreprise a eu cette idée avant la tuerie d’Uvalde mais l’a évoquée après la tragédie. C’est le patron d’Axon, Rick Smith, qui en a parlé dans un tweet posté une semaine après le drame. Son idée : des drones installés dans les salles de classe, accrochés à un détecteur de fumée par exemple. En parallèle, un réseau de caméras observées par des humains et de l’intelligence artificielle surveilleraient les couloirs et les environs de l’école pour alerter en cas d’intrusion. Il suffirait alors de déclencher le drone qui taserait le ou les individus armés dans l’établissement. Ce drone pourrait être piloté par un humain ou même être autonome.

I am done waiting for others to solve the problem... So we're going to solve it! Here is more on our plans to #StopShootings pic.twitter.com/dokDM8Ge8q