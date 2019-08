Fusillade d'El Paso : des centaines d'anonymes se rendent à l'enterrement d'une victime pour soutenir son époux esseulé

L'homme a reçu une dizaine de milliers de lettres de condoléances et plus de 900 bouquets et couronnes de fleurs.

Antonio Basco, le veuf de la fusillade d'El paso, rencontre et remercie les personnes venues à l'enterrement de sa femme, Margie Reckard, le 16 août 2019 à El Paso, Texas. (PAUL RATJE / AFP)