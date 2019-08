Fusillade d'El Paso : le forum polémique 8chan inaccessible

C'est la troisième fois en six mois qu'un membre de ce forum est lié à une tuerie. Après les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande et la fusillade dans la synagogue à Poway (Californie), l'attaque d'El Paso a été annoncée sur le forum 8chan. La société américaine de sécurité informatique Cloudflare a donc déclaré, lundi 5 août, qu'elle cessait de fournir ses services au réseau social, qui est désormais inacessible.

Another 8chan shooting? Fuck me. Am I ever going to be able to move on with my life? Fuck you Jim Watkins. It will never make money, just do the world a favor and shut it off like you autistically threatened to do many times when I still gave a fuck