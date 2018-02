Fusillade aux États-Unis : un jeune tireur taciturne et passionné d'armes

Nikolas Cruz est un ancien élève du lycée de Parkland (Floride). Il avait été renvoyé pour indiscipline alors qu'il était en 4e. Il est aujourd'hui âgé de 19 ans. Il est décrit par ses anciens camarades de classe comme étant taciturne, quelqu'un qui vivait plutôt en marge et qui était passionné d'armes à feu. Nikolas Cruz avait participé récemment à un stage d'entraînement de l'armée.

Comment est-il rentré ?

La question est de savoir comment il a réussi à pénétrer à l'intérieur de ce lycée immense avec un fusil semi-automatique, souvent utilisé dans des fusillades aux États-Unis. On a retrouvé ses nombreuses munitions, un masque et des grenades à fumigène. Après la fusillade, les policiers se sont rendu compte que Nikolas Cruz s'était mêlé à la foule pour fuir. Il a été rattrapé à un kilomètre de l'établissement scolaire et a été placé en garde à vue.

