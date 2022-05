Tuerie dans une école du Texas : le mari d'une enseignante tuée est mort "de chagrin" jeudi

Ils s'étaient rencontrés au lycée et étaient mariés depuis 24 ans. Le mari d'une enseignante tuée lors du massacre perpétré dans une école primaire du Texas (Etats-Unis), mardi 24 mai, est mort de "chagrin" jeudi, ont annoncé plusieurs membres de sa famille.

Joe Garcia "est tragiquement mort ce matin suite à une urgence médicale", a déclaré Debra Austin, qui se présente comme la cousine de l'enseignante, sur la page d'une cagnotte GoFundMe en soutien à la famille. "Je suis convaincue que Joe est mort d'un coeur brisé, perdre l'amour de sa vie après 25 ans (de vie commune) était trop difficile à supporter", assure Debra Austin.

Joe et Irma Garcia étaient les parents de quatre enfants, âgés de 23, 19, 15 et 13 ans, précise CBS News (lien en anglais). La cagnotte GoFundMe a été lancée pour subvenir aux besoins des quatre orphelins.

Une mort "due au deuil"

John Martinez, qui se présente comme le neveu d'Irma Garcia, a également annoncé la nouvelle sur Twitter : "Cela me fend le coeur et m'emplit de désespoir d'annoncer que le mari de ma tante Irma, Joe Garcia, est mort de chagrin", a-t-il déclaré. Auprès du New York Times (lien en anglais), le jeune Américain a raconté que son oncle s'était rendu jeudi matin au mémorial en hommage aux victimes de la tuerie, avant de "s'effondrer" de retour chez lui. Selon un jeune homme se présentant aussi comme un neveu de l'enseignante sur Twitter, le mari de la victime est mort d'une crise cardiaque à son domicile.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV — john martinez ❤️‍ (@fuhknjo) May 26, 2022

Lord god please on our family, my tias husband passed away this morning due to a heart attack at home he’s with his wife now, these two will make anyone feel loved no matter what they have the purest hearts ever I love you sm tia and tio please be with me every step of the way pic.twitter.com/opivBERMvv — Joey.mtz (@Joeymtz4) May 26, 2022

Irma Garcia et sa collègue Eva Mireles, dont les salles de classe étaient reliées, ont toutes les deux été tuées par le tireur de 18 ans, Salvador Ramos, qui a également massacré 19 enfants dans l'école primaire Robb d'Uvalde, avant d'être tué par la police.