Texas : fusillade mortelle dans un lycée

L'urgence et la panique s'emparent du lycée. À Santa Fe, au Texas, une fusillade a eu lieu à 8h, heure locale. Avant l'arrivée des secours, le tireur, un étudiant, ouvre le feu et fait plusieurs victimes. Un premier bilan fait état de huit morts. Immédiatement, certains élèves se mettent à l'abri à l'intérieur de l'école, d'autres se cachent dans des buissons à l'extérieur. Pendant que les secours prennent en charge les premiers blessés, un message d'alerte est adressé aux parents d'élèves.

Des explosifs retrouvés dans l'établissement

Comme toujours, les officiers de police cherchent à savoir si un complice se cache et s'apprête à faire d'autres victimes. Un deuxième étudiant est alors interpellé. Les policiers feront ensuite une autre découverte : des explosifs retrouvés dans l'école et aux alentours. D'autres explosifs, cachés dans des tuyaux en fer et dans des cocottes minute. L'enquête s'oriente désormais autour de la personnalité du tireur.

