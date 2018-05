Fusillade au Texas : les habitants de Santa Fe sous le choc

Dix personnes ont perdu la vie hier, vendredi 18 mai, dans un lycée de Santa Fe au Texas (États-Unis), après qu'un élève a ouvert le feu. Ce samedi, les habitants, effondrés, ont rendu hommage aux victimes avec une veillée de prières. "Tous les jours, nous allons prier. Nous voudrions tellement que ces enfants reviennent parmi nous", a confié au micro de France 2 une habitante de Santa Fe.

Le profil du suspect

Le tueur présumé s'appelle Dimitrios Pagourtzis. Inculpé pour meurtres, le jeune homme de 17 ans risque la peine de mort. Inconnu des services de police, il n'avait pas de casier judiciaire. Un de ses professeurs décrit un élève brillant, mais discret. Sur son compte Facebook, il avait publié une photo d'un t-shirt sur lequel était écrit "Born to kill", ("Né pour tuer", ndlr). Hier matin, armé d'un fusil et d'un pistolet, Dimitrios Pagourtzis pénètre dans son lycée, abat dix personnes et fait une dizaine de blessés.