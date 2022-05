Fusillade au Texas : le rassemblement de la NRA, un congrès qui fait tache

Vendredi 27 mai, trois jours après la fusillade qui a fait 21 morts à Uvalde, au Texas, la NRA, le principal lobby pro-armes américain, s’est réunie au Texas pour un congrès. L'occasion de voir s'opposer militants pro-armes et anti-armes.

Un regroupement plutôt malvenu. Vendredi 27 mai, des militants pro-armes se sont rendus au congrès de la NRA. Trois jours après la fusillade d’Uvalde (Texas) qui a fait 21 victimes, le contexte est tendu. C’est aussi l’opposition entre deux courants de pensée américains qui semblent irréconciliables, les pro et anti-armes. L’un d’eux hurle d’ailleurs à un membre de la NRA : "Vos enfants seront peut-être les prochaines victimes de vos actions".

Une opposition d'arguments

Les pro-armes prônent le droit de conserver leurs armes et de pouvoir la porter. Selon eux, le problème n’est pas là et ils préféreraient que les autorités s’attardent à traiter les maladies mentales plutôt que de réguler les armes à feu. Pour ceux qui sont favorables à l’interdiction de porter une arme, le choc est encore présent et une femme crie : "Ça aurait pu être vos enfants." Ils se désolent du manque de contrôle sur les identités de ceux qui détiennent une arme.