Fusillade au Texas : des tirs font plusieurs victimes dans un lycée, selon la police et les médias locaux

Un nouveau drame touche les Etats-Unis. Un tireur a ouvert le feu, mercredi 6 octobre, dans un lycée du Texas. Ses tirs ont touché plusieurs personnes, ont rapporté la police et les médias locaux. "Nous sommes sur les lieux d'une fusillade au lycée de Timberview", a précisé la police d'Arlington sur Twitter (en anglais).

Les images diffusées par les télévisions montraient une forte présence policière autour de l'établissement qui accueille un peu moins de 2 000 élèves dans cette ville située entre Dallas et Fort Worth, dans le nord de l'Etat. La station locale de la chaîne NBC a affirmé que la fusillade avait fait "plusieurs" victimes. "Au moins deux personnes ont été blessées" et la police "recherche activement le suspect", a pour sa part déclaré à NBC le maire de la ville, Jim Ross.

"Il semble que plusieurs enseignants aient été touchés, on a vu au moins un étudiant transporté sur une civière", a décrit Ontario Hewitt, un parent d'élève interrogé par la chaîne locale de CBS sur les lieux. Les élèves se confinent à l'intérieur de l'école. "Ma fille est dans une salle de classe" et "mon fils a un peu peur", a déclaré Ontario Hewitt.

All Parents -@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk