États-Unis : un tireur âgé de 18 ans tue 19 enfants d'une école primaire au Texas

Des familles effondrées, et des parents qui courent chercher leurs enfants, en espérant les retrouver en vie. À 11h30, heure locale, mardi 24 mai, un homme armé de 18 ans a pénétré dans une école primaire du Texas (Etats-Unis). Il est passé dans plusieurs classes et a tiré sur les écoliers. La fusillade a fait, selon un bilan provisoire, 21 morts, dont 19 enfants, et une quinzaine de blessés. Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre.

Le mobile toujours inconnu

Avant de perpétrer cette tuerie, le tireur, identifié comme Salvador Ramos, citoyen américain, aurait ouvert le feu sur sa grand-mère, qui est toujours hospitalisée dans un état critique. Équipé d'au moins un fusil et d'un gilet pare-balles, il se serait enfui en voiture et aurait eu un accident, avant de se précipiter dans l'école et de commettre son crime. Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis des années aux États-Unis, restent pour l'instant inconnus.