Frugalistes : ils économisent 80% de leur salaire pour partir en retraite le plus tôt possible

Nicolas est en vacances toute l'année. Entre sable fin et cocotiers, il coule des jours paisibles en famille depuis qu'il a pris sa retraite à 32 ans. Quand on décide, comme Nicolas, de devenir frugaliste, les premières années coûtent le plus cher.

Économiser 80% de son salaire

Au volant de sa petite voiture, Jérémy prend la route pour une journée de travail qui compte double. Dans sa chambre d'ado, il s'est mis au régime sec. Une fois retirées ses dépenses personnelles réduites au minimum, il épargne 4 000 € chaque mois, 80% de son salaire. Après quatre ans de privation, son compte en banque se porte bien : 268 104 €. Le mouvement frugaliste est apparu il y a dix ans aux États-Unis. Tanja est fait partie des pionniers, avec son mari. Jeunes retraités, ils ne sont pourtant pas oisifs et consacrent leur temps à de nombreuses activités.