Fortes pluies aux Etats-Unis : 70 000 personnes bloquées au Burning Man

Samedi 2 septembre, les festivaliers de Burning Man, installé dans le désert du Nevada, ne pouvaient plus quitter le site. Victime des intempéries, ce lieu de fête connu dans le monde entier s'est transformé en un gigantesque champ de boue.

Le désert du Nevada transformé en champ de boue, où des milliers de festivaliers errent, coincés ici depuis samedi 2 septembre. Les participants au mythique festival du Burning Man ont tous pris l’eau. En 24 heures, il est tombé l’équivalent de deux mois de pluie. Les festivaliers tentent de prendre les choses du bon côté, mais plus aucun départ n’est possible. Aucune arrivée non plus. Tous les accès sont impraticables.

Un décès pourrait être lié aux intempéries

La mise à feu d’une statue de bois est habituellement le point d’orgue du festival, où l’on célèbre la contre-culture américaine chaque année. Pendant cinq jours, une ville éphémère de 70 000 habitants pousse au milieu du désert protégé du Nevada. Depuis la matinée du dimanche 3 septembre, les participants sont priés de rationner les vivres. Une enquête est en cours après un décès qui pourrait être lié aux intempéries.