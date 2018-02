Floride : tuerie dans un lycée

La terreur s'est emparée d'un lycée américain de Floride. Les élèves courent et sortent, mains en l'air, escortés par des policiers casqués et lourdement armés. Quelques instants plus tôt, un homme armé d'un fusil d'assaut s'est introduit dans l'établissement avant de tirer sur les élèves. Sur plusieurs vidéos, on entend le son si particulier des balles. "J'ai entendu 'boom boom boom' et je me suis dit : 'c'est sûr, ça ne peut être qu'une fusillade'", explique une lycéenne.

Des posts alarmants sur Facebook

Sur une autre vidéo, on voit des lycéens terrorisés alors que les forces de l'ordre investissent la classe. Le bilan est de dix-sept morts et des dizaines de blessés. Le tireur, arrêté dès hier soir 14 février, avait été renvoyé du lycée. Il avait 19 ans et possédait des comptes aux messages alarmants sur les réseaux sociaux : on le voyait notamment se photographier avec cagoule et armes en tous genres.

