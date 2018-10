Floride : l'ouragan Michael, "monstrueux", fait au moins un mort et dévaste le nord-ouest de la côte

Si l'ouragan a baissé en intensité, rétrogradé en catégorie 1, il charriait toujours des vents très forts, à 150km/h, en passant sur le sud-ouest de la Géorgie.

Il a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride. Avec des vents d'une violence inouïe, provoquant d'importantes destructions, l'ouragan Michael a fait au moins une victime et poursuit, jeudi 11 octobre, sa course dévastatrice en Géorgie voisine.



Si l'ouragan a baissé en intensité, rétrogradé en catégorie 1 - sur une échelle de 5 -, il charrie toujours des vents très forts, à 150km/h, en passant sur le sud-ouest de la Géorgie selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC).

Un mur d'eau et des vents puissants

À Panama City, sur le littoral de Floride, un mur d'eau et des vents puissants se sont déchaînés sur cette station balnéaire pendant presque trois heures, dispersant des débris partout. A Apalachicola, une localité côtière, les eaux sont montées jusqu'à 1,5 mètre de hauteur, mais le NHC estime que le niveau de la mer pourrait s'élever à un niveau supérieur de 4,30 mètres à son niveau habituel.

Un restaurant endommagé par l’ouragan Michael à Panama City Beach, Floride, Etats-Unis, le 10 octobre 2018. (JONATHAN BACHMAN / REUTERS)

Quand l'ouragan s'est fracassé sur cet Etat avec des pointes à 250 km/h mercredi, cette ville de quelque 35 000 habitants a été l'un des premiers endroits touchés par ces vents les plus rapides à s'abattre sur les États-Unis continentaux depuis l'ouragan Andrew en 1992.

Des pans de bâtiments en brique se sont effondrés et des arbres ont été arrachés. Normalement plantés le long des routes, ils jonchent désormais le sol, bloquant les rues et arrachant les lignes électriques. "On a bien entendu le bruit effrayant des vents, comme un gros monstre à la télévision", a témoigné Loren Beltran, depuis cette ville balnéaire où elle avait trouvé refuge dans la maison de son compagnon.

Donald Trump attendu sur place

Des images postées sur les réseaux sociaux montrent une partie de Mexico Beach, à une trentaine de kilomètres, sous plusieurs mètres d'eau avec des maisons immergées jusqu'au toit, parfois partiellement arraché.

Overhead shot from Mexico Beach of the damage in town. Some of the worst hurricane damage I have ever seen w/@SimonStormRider #Michael pic.twitter.com/KMC9tP0XGl — Juston Drake (@JustonStrmRider) 11 octobre 2018

Des photos des habitants de villes environnantes montrent des bâtiments éventrés ou réduits à un tas de planches entremêlées, tel un jeu de mikado.

"La nation entière et le monde ont vu cet ouragan monstrueux dévaster notre côte du golfe et Panhandle", a déclaré le gouverneur de la Floride Rick Scott au cours d'une conférence de presse en fin d'après-midi. "Je me rendrai très très rapidement en Floride", a déclaré Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie mercredi soir. "Je leur souhaite le meilleur", a indiqué le président américain.