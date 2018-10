Floride : l'ouragan Michael a tout dévasté sur son passage

L'ouragan Michael a frappé de plein fouet la Floride (Etats-Unis) mercredi 10 octobre. Jeudi 11 octobre, il devrait passer au-dessus de la Georgie et de l'Alabama. "Il va perdre en puissance et sera petit à petit transformé en tempête tropicale", souligne la journaliste de France 2 Agnès Vahramian. Mais hier, sur son passage, l'ouragan Michael a dévasté les villes de Mexico Beach et Panama City. "Des maisons ont été emportées, l'eau est montée jusqu'à trois mètres et demi au-dessus de la marée haute", poursuit l'envoyée spéciale de France 2.

Des habitants cloîtrés chez eux

Tallahassee, la capitale politique politique de la Floride, ressemble à une ville fantôme. "Il n'y a personne dans les rues et des arbres coupent les routes", rapporte Agnès Vahramian. Avant d'ajouter : "Les gens sont encore chez eux et ils ont pour consigne d'y rester pour l'instant".

