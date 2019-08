Floride : au secours des panthères

Le félin adulte avance doucement, sa démarche est normale. Puis il s'arrête, semblant attendre un plus jeune, puis un second animal qui se déplace difficilement, comme si ses pattes arrières ne parvenaient pas à le porter. Des panthères de Floride filmées par des caméras de surveillance dans leur milieu naturel en train de tituber.

Un mal non identifié par les scientifiques

Les scientifiques lancent un appel à témoins. "Le but est de lancer une alerte. On encourage toutes les personnes qui ont vu des cas similaires sur leurs propriétés ou leurs caméras à nous le signaler", explique Ben Prater, directeur du programme "defender's south east". Car le mal dont souffrent ces animaux n'a jamais été observé. Huit panthères et un lynx ont été vus avec ces symptômes. "Je pense que ces animaux ont ingéré un produit toxique. Mais, tant que nous n'avons pas effectué de prélèvement sur un animal vivant, on ne saura pas l'origine du problème", précise Ron Magill, directeur de communication du zoo de Miami.

