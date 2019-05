Feuilleton : en route pour le rêve américain (1/5)

C'est un long ruban de bitume, coincé entre l'immensité de l'océan Pacifique et les terres californiennes, aux États-Unis. La Pacific Coast highway est l'une des routes les plus mythiques au monde. Près de 1 000 kilomètres de goudron qui permettent de traverser San Francisco, Santa Cruz et Los Angeles notamment. Le voyage commence au nord de San Francisco. La route longe une communauté qui n'a pas voulu choisir entre terre et mer. Des centaines de Californiens vivent sur des maisons-bateaux au bord de l'océan Pacifique.

De riches Californiens habitent dans des maisons sur l'océan Pacifique

À 58 ans, John habite l'une de ces habitations depuis neuf ans. Il connaît parfaitement les lieux. "Pendant la Seconde Guerre mondiale, les navires de guerre ont été construits ici. Quand l'industrie a fermé, beaucoup de travailleurs avaient besoin d'un lieu pour vivre", explique-t-il, en arpentant les allées. Depuis, ces maisons d'ouvriers pauvres ont pris énormément de valeur. Elles coûtent parfois plus d'1 million de dollars. "Il y a une vue incroyable", s'enthousiasme le quinquagénaire.

