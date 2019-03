Fausse agression : les poursuites contre l'acteur américain Jussie Smollett abandonnées

Il y a deux semaines, devant un tribunal de Chicago, cet acteur noir et ouvertement homosexuel de 36 ans avait plaidé non coupable de fausse plainte. Le 29 janvier, il avait affirmé à la police avoir été victime d'une agression raciste et homophobe.

L'acteur Jussie Smollett s'exprime devant les médias à Chicago, le 26 mars 2019. (NUCCIO DINUZZO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)