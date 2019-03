Evacuations, routes fermées, pannes de courant… Une violente tempête de fin d'hiver touche le centre des Etats-Unis

Cet épisode météorologique, qui devrait durer quelques jours encore, touche le Nebraska, l'Iowa, le Colorado et le Wyoming.

Une violente tempête de fin d'hiver a balayé, mercredi 13 mars, les Etats américains du Nebraska, de l'Iowa, du Colorado et du Wyoming. Le blizzard et les inondations ont entraîné des évacuations, la fermeture de routes et des pannes de courant.

Dans le Colorado, l'état d'urgence a été décrété. Plus de 1 400 vols ont été annulés à l'aéroport de Denver, dont les pistes ont dû être fermées. Des centaines de milliers de personnes étaient privées d'électricité en raison d'abondantes chutes de neige et de rafales de vent soufflant parfois jusqu'à 100 km/heure, rapporte le Denver Post.

"Un événement sans précédent"

Cet épisode météorologique, qui devrait se poursuivre quelques jours, "pourrait être un événement très violent", a déclaré le gouverneur de l'Etat voisin du Nebraska, qui a fait état d'inondations et d'évacuations dans plusieurs localités. La Garde nationale de l'Etat a été mise en état d'alerte, les autorités craignant notamment des inondations records.

Il s'agit "d'un événement sans précédent", a estimé le directeur des transports du Nebraska, qui évoque de son côté "du blizzard, des tempêtes de neige, des inondations, un brouillard épais". Des écoles, des entreprises et des bâtiments du gouvernement ont été fermés dans le Wyoming. Les services météo prévoient aussi, dans l'Iowa, des inondations liées aux fortes pluies et à la fonte des neiges qui pourraient durer jusqu'au week-end.