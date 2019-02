États-Unis : vague de froid exceptionnelle

Les habitants de Chicago ont du mal à supporter le froid ces derniers jours. "Je ne sens plus mes mains, c'est insupportable et dangereux" s'alarme une habitante. Une autre déclare même avoir du mal à respirer.

Les écoles et les administrations sont fermées. Impossible de circuler en train ou en avion, Chicago est à l'arrêt.

Déjà 10 morts

"Les fournisseurs de gaz demandent à tous les habitants du sud de l'État de régler leur thermostat en dessous de 18 degrés", demande Gretchen Whitmen, la gouverneure du Michigan.

Déjà 10 personnes sont mortes à cause de cette vague de froid. À Washington ou à New York, où la température atteint déjà -18 degrés, on se prépare à des jours difficiles. "J'ai passé toute ma vie ici, je n'ai jamais vu un tel froid", confie un New-Yorkais. Les sans-abris s'abritent comme ils le peuvent, souvent près des bouches d'aération.

La situation devrait s'améliorer d'ici la fin de la semaine.

