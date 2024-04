États-Unis : une vague de tornades balaie le centre du pays

Une grande partie du centre des États-Unis est en alerte samedi 27 avril, où de violentes tornades se sont formées dans l'Iowa et le Nebraska.

Une tornade puissante assombrit le ciel de la petite commune de Minden, au Nevada. Un chasseur de tornades capture les images d'un toit de hangar complètement détruits en quelques secondes. Vendredi 26 avril, le centre des États-Unis a affronté toute une série de tornades, qui se dressent comme des murs au milieu des routes. Happé par le vent, un poids lourd est projeté sur la voie d'en face et finit sa course dans le fossé. Immédiatement, des automobilistes viennent porter secours au conducteur.

Au moins six blessés

Les deux États du Nebraska et de l'Iowa sont particulièrement touchés par ces tornades. Dans leur sillage, les monstres tourbillonnants ont laissé d'importants dégâts. À Elkhorn, une commune de 6 000 habitants, des quartiers entiers sont ravagés. Les résidents racontent le choc au moment du passage des vents violents. "On est rentré à la maison aussi vite que possible (...) on a entendu que tout volait autour de nous, c'était effrayant", raconte une mère de famille. Un bilan provisoire fait état d'au moins six blessés.