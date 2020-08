Etats-Unis : une policière héroïque sauve la vie d’une personne handicapée

Quelques secondes plus tard et un terrible drame aurait pu avoir lieu. Erika Urrea a réussi un acte héroïque. Cette policière de Lodi, une ville dans l’Etat de Californie (Etats-Unis), a vu un homme handicapé en grand danger. Son fauteuil roulant s’était bloqué en pleine voie et un train arrivait à toute vitesse. Ne parvenant pas à déplacer le fauteuil, la policière a alors traîné l’homme in-extremis en dehors de la voie.

Des messages de soutien en masse

Si elle était intervenue une seconde plus tard, l’homme n’aurait pas survécu. Âgé de 66 ans, il est blessé à la jambe mais a évité le pire. Son fauteuil a, lui, été emporté par le train. L’incroyable scène a été filmée par la caméra installée sur l’uniforme d’Erika Urrea. Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo a ému tout le pays. Des milliers de messages lui ont été envoyés afin de la féliciter pour ces 15 secondes qui ont sauvé la vie de cet homme.

