États-Unis : une nouvelle fusillade dans un lycée fait 17 morts

Le tueur a commencé par déclencher l'alarme incendie pour provoquer la panique dans le lycée de 3 300 élèves de Parkland (Floride). Au début, les lycéens ont cru à une blague. Beaucoup ont même filmé avec leur téléphone. Les professeurs les ont fait sortir dans les couloirs. Les premiers sont parvenus à fuir.

Rattrapé dans sa fuite

Le tireur est un ancien élève renvoyé pour son comportement plus qu'étrange. Il connaît bien les lieux et il est suréquipé avec fusils d'assaut, grenades lacrymogènes et masque antifumée. Il entre dans les classes où les élèves suivent la procédure. Ils sont tous à terre et lui tire en continu.

Bilan : 14 personnes abattues à l'intérieur, trois autres sont mortes dans la rue. La police a fouillé chaque classe. Le tireur va se mêler à ceux qui sortent en rang pour tenter de s'échapper. La police le retrouve un kilomètre plus loin et l'arrête sans qu'il oppose de résistance.

Le JT

Les autres sujets du JT