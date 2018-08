Etats-Unis : une fusillade fait plusieurs morts à Jacksonville en Floride, un suspect tué

Au moins une personne a ouvert le feu à Jacksonville, en Floride (Etats-Unis), dimanche 26 août, faisant "plusieurs morts", selon la police locale. "Un suspect est mort" sur les lieux, a-t-elle ajouté sur Twitter, précisant qu'elle ignorait si d'autres tireurs ont pu être impliqués. La police a recommandé aux passants comme aux journalistes de "rester éloigné" des lieux, où se déroulait une compétition de jeux vidéo.

La police a aussi affirmé que de "nombreuses" personnes avaient été "transportées" loin de la scène de la fusillade, sans que l'on sache si elles ont été hospitalisées. Une journaliste sur place explique avoir vu au moins une personne emportée par les pompiers.

More photos from downtown #Jacksonville where @ActionNewsJax is hearing a shooting took place at the Landing. Fire rescue transported at least one person moments ago pic.twitter.com/vkbYiD8omo