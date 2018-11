États-Unis : une fusillade éclate dans une discothèque

Dans la soirée du mercredi 7 novembre, la fête bat son plein dans ce bar étudiant de Californie (États-Unis), près de Los Angeles. Un homme ouvre alors le feu, et malgré une intervention rapide des forces de l'ordre, 12 personnes perdent la vie dans ce carnage. La fusillade a d'ailleurs fait de nombreux blessés.

Le tireur était un ancien soldat

Les premiers rescapés errent alors dans la nuit et livrent un récit effroyable. "On croyait que c'était une blague", raconte une jeune femme. "Les tirs venaient de l'autre côté, alors nous avons pris quelque chose pour essayer de casser les vitres et essayer de sortir", explique son amie, en larmes devant les caméras. Les témoins racontent que le tireur était vêtu de noir, le visage en partie masqué. Selon la police, il s'agirait d'un ancien soldat de 28 ans connu pour son instabilité. Un policier fait d'ailleurs partie des victimes.

