Etats-Unis : plusieurs policiers blessés dans une fusillade à Philadelphie

Plusieurs policiers ont été blessés dans une fusillade qui a éclaté à Philadelphie (Etats-Unis), mercredi 24 août, selon plusieurs médias américains. Un porte-parole de la police locale, Eric Gripp, évoque "plusieurs blessés" sans pouvoir préciser s'il y a un ou plusieurs tireurs.

Shooting situation ACTIVE and ONGOING on 3700 15th St. Avoid Area. Several PPD Officers have been injured. Updates will be provided as received