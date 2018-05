DIRECT. Etats-Unis : une fusillade dans un lycée du Texas fait au moins 8 morts, selon un premier bilan officiel

Ce qu'il faut savoir

Nouvel épisode meurtrier aux Etats-Unis. Une fusillade est survenue vendredi 18 mai, entre peu après 7h30, au lycée de Santa Fe, dans l'Etat américain du Texas. Au moins 8 morts sont à déplorer, selon un premier bilan officiel de la police locale. Le tireur présumé et un auter homme ont été arrêtés, qui pourraient être des élèves de l'établissement.

Une fusillade dans un lycée. "Un incident s'est produit ce matin dans un lycée impliquant un tireur", a indiqué le district scolaire de Santa Fe sur sa page Facebook vendredi matin. Selon Ed Gonzalez, shérif du comté de Harris, l'attaque était terminée à son arrivée sur place avec les forces de l'ordre à 7h55 (15h55 en France). Le district avait annoncé plus tôt sur son site internet qu'un confinement avait été mis en place.

Au moins 8 morts. La fusillade a fait au moins 8 morts, selon un premier bilan de la police locale. Le shérif du comté de Harris avait auparavant annoncé "plusieurs victimes" sur Twitter, sans préciser s'il s'agissiat de blessés ou de morts. Le shériff a annoncé sur Twitter qu'un policier est blessé. "Les blessés sont en train d'être soignés", ajoute-il.

Le tireur et un autre homme arrêtés. Un homme est en garde à vue, et un second arrêté, a aussi annoncé sur Twitter le shérif. Dans une conférence de presse, il a ajouté que les deux hommes, parmi lesquels se trouve le tireur présumé, "sembleraient être des élèves de l'établissement".

Donald Trump a réagi. Le président américain, Donald Trump, a déclaré sur Twitter "qu'on [pouvait] s'attendre à de mauvaises nouvelles".