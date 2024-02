États-Unis : une faculté du Bronx devient gratuite grâce à un don d'un milliard de dollars

Une ancienne élève de l'Université de médecine Albert Einstein, à New York (États-Unis), a fait un don d'un milliard de dollars à l'établissement universitaire. Les étudiants, souvent très endettés, n'auront pas à payer leurs frais de scolarité l'été prochain.

Elle a tenu à l'annoncer elle-même aux étudiants : "À partir d'août prochain, la scolarité à l'Université de médecine Albert Einstein sera gratuite." L'explosion de joie est à la hauteur du soulagement pour des centaines de futurs médecins. Ici, l'année scolaire coûte plus de 50 000 euros par personne. La généreuse donatrice, âgée de 93 ans, a étudié dans cette école. Son mari, décédé il y a un an et demi, a fait fortune à Wall Street. Elle a décidé de faire don d'un milliard de dollars à l'université.

Le quartier le plus pauvre de New York

Les étudiants, souvent très endettés, n'en reviennent pas. "L'espace d'un instant, j'ai eu le regard dans le vide. Il a fallu que je réalise, puis j'ai compris ce que ça signifiait pour ma famille", a confié l'un d'entre eux. L'école est située dans le Bronx, le quartier le plus pauvre de New York (États-Unis), et le moins bien doté en services de santé. Le don permettra désormais d'accueillir des étudiants, qui n'avaient jusqu'ici pas les moyens de se payer des études de médecine.