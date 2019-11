VIDEOS. Etats-Unis : une explosion dans une usine chimique au Texas fait trois blessés

Les secours ont décrété l'évacuation obligatoire des alentours.

Une explosion dans une usine chimique du Texas, aux Etats-Unis, a eu lieu tôt mercredi 27 novembre. Les secours ont décrété l'évacuation obligatoire des alentours. "Merci de noter que tout le monde doit évacuer la zone dans un rayon d'un demi-mile (800 mètres) autour de l'usine TPC de Port Neches", ont ainsi écrit les pompiers locaux sur leur page Facebook.

Des vidéos et photos spectaculaires partagées sur les réseaux sociaux et relayées par les médias locaux montrent une énorme explosion et l'incendie important qui a suivi.

BREAKING: Massive explosion reported at petrochemical plant in Port Neches, Texas pic.twitter.com/mKvtLBjXg4 — BNO News (@BNONews) November 27, 2019

WILD VIDEO: TPC Plant Explosion



This video was taken within minutes after the explosion pic.twitter.com/O37kYWWpsa — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019

Trois blessés légers

Un juge local, Jeff Branick, a déclaré au site local d'informations KFDM News qu'aucun décès n'était à déplorer, ce qu'il a qualifié de "miracle", mais que trois employés de l'usine avaient été légèrement blessées. Le lieu de l'explosion est une usine pétrochimique située à 135 kilomètres de Houston, une des plus grandes villes des Etats-Unis.

Le groupe TPC, qui exploite l'usine, a indiqué que l'explosion avait eu lieu dans une "unité de traitement", dans la nuit. "Le groupe TPC a activé son plan de préparation aux situations d'urgence et a demandé l'intervention des pompiers de Port Neches et de Huntsman. Cette intervention se poursuit jusqu'à ce que la situation revienne sous contrôle, aussi rapidement que possible", a indiqué le groupe pétrochimique. Plus de 200 personnes travaillaient dans l'usine, selon le site internet du groupe.