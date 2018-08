Etats-Unis : une entreprise propose une semaine de télétravail aux salariés qui adoptent un nouvel animal de compagnie

Au mois de mai, un employé a demandé à travailler depuis son domicile pendant une semaine pour s'occuper du chiot qu'il venait d'adopter. Depuis, l'entreprise a élargi ce droit à tous les salariés.

Un "congé patte-ernité" pour les amis des bêtes. La société américaine Nina Hale, spécialisée dans le marketing et basée à Minneapolis, propose désormais une semaine de télétravail aux employés qui adoptent un nouvel animal de compagnie, raconte The New York Times (en anglais), lundi 20 août.

C'est l'expérience de Connor McCarthy, un chargé de clientèle de 26 ans, qui a créé cet avantage. Au mois de mai dernier, ce dernier a adopté un chiot et a demandé s'il pouvait travailler depuis son domicile pendant une semaine pour ne pas laisser l'animal tout seul.

"C'était un peu une évidence"

La société a tout de suite accepté. "C'était un peu une évidence", explique Allison McMenimen, vice présidente de Nina Hale. L'entreprise a alors décidé d'ajouter officiellement cette règle à sa clause pour que tous les employés puissent en bénéficier.