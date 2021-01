États-Unis : une élection sénatoriale décisive en Géorgie

Le mardi 5 janvier est une journée de vote crucial aux États-Unis. Deux mois après l'élection de Joe Biden, les sénatoriales de Géorgie sont presque une deuxième petite présidentielle américaine, tant les enjeux sont importants, et les électeurs, courtisés. Deux candidats républicains pro-Trump affrontent deux démocrates pour les deux postes de sénateurs.

Joe Biden a besoin du Sénat pour ses réformes



Le but des démocrates est de reprendre le contrôle du Sénat, actuellement dominé de justesse par les républicains. Lundi 4 janvier, sur place, Donald Trump et Joe Biden ont mobilisé leur camp jusqu'au bout. La Géorgie, un État traditionnellement très conservateur, a créé la surprise en novembre en votant pour Joe Biden. "Ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien la capacité d'action du mandat de Joe Biden : il aura besoin de ce Sénat pour faire passer ses grandes réformes et même faire nommer ses ministres", rapporte le journaliste de France Télévisions Washington, Loïc de La Mornais.