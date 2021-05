États-Unis : une attaque informatique paralyse un oléoduc crucial

Un début de panique traverse le sud des États-Unis jusqu'à la côte Est. De nombreux Américains se ruent dans leurs stations-essence pour remplir réservoirs et réserves. "Ça y est, il n'y en a plus. J'ai pu en remplir pour onze centimes", déclare, ironique, un client. En cause de cette pénurie, un oléoduc à l'arrêt, qui achemine le Texas jusqu'à New-York, pour 8 900 kilomètres et de nombreuses ramifications. Cet oléoduc est responsable de la moitié des approvisations de la côte Est. Le 8 mai, son système informatique a été victime d'une attaque venue de l'étranger, fermant les valves.



Une cyberattaque très sophistiquée

L'affaire d'État est remontée jusqu'à la Maison Blanche. "J'ai été personnellement tenu informé chaque jour depuis l'attaque", a rassuré le président, Joe Biden. Les autorités assurent de leur côté que le problème sera réglé d'ici quelques jours. Le groupe responsable de cette attaque serait nommé Darskide. Très sophistiqué, motivé par l'argent, il pourrait se trouver au confins de la Russie. Il réclame des rançons pouvant monter jusqu'à 20 millions de dollars, et les pirates se réclament d'être des "Robin des bois" modernes qui reversent des parts aux bonnes œuvres, même si rien ne le prouve.