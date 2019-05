États-Unis : une année record pour les tornades

Depuis mai 2019, des dizaines de tornades se sont abattues sur le centre et l'est des États-Unis, notamment dans l'Ohio et l'Indiana. Une première depuis la fin des années 2000. Les appartements sont éventrés, comme décapités. Les sinistrés sont restés calfeutrés chez eux. Une catastrophe naturelle qui a causé la mort d'une personne âgée mardi 28 mai. "C'est une terrible tragédie. Un homme de 81 ans qui était dans son lit a littéralement été écrasé par une voiture qui a été projetée sur au moins deux habitations", déplore Mike Dewine, gouverneur de l'Ohio.

Des sinistrés privés d'eau et d'électricité

"C'est dur à expliquer. Le bruit est pire que celui d'un accident de voiture (...) Rien ne peut vous préparer à cela", détaille une mère de famille dont le toit de la maison a été détruit. Certaines charpentes de maisons ont été éparpillées sur de nombreux hectares. Certains habitants sont privés d'eau et d'électricité dans plusieurs États.