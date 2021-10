Etats-Unis : un randonneur perdu ignore les appels des secours car le numéro était inconnu

L'homme est finalement revenu chez lui vingt-quatre heures plus tard, sain et sauf, alors qu'une équipe de sauveteurs continuait de le rechercher.

Répondez au téléphone, même si le numéro est inconnu. Le conseil peut paraître simple, mais il aurait pu éviter des déconvenues à ce randonneur américain perdu pendant 24 heures sur le mont Elbert, au cœur des Rocheuses, dans l'Etat du Colorado, rapporte la chaîne américaine CNN. Parti le 18 octobre vers 9 heures du matin, le marcheur n'était toujours pas de retour en début de soirée.

De quoi inquiéter ses proches, qui ont alerté le Lake County Search and Rescue (LCSAR). Les secours envoient alors une équipe jusqu'à plus de 3 heures du matin pour retrouver l'homme égaré, puis une autre au petit matin. Alors que les secours s'affairent sur les sentiers de randonnée, les proches du marcheur rappellent le LCSAR : le randonneur est revenu à son domicile, sain et sauf, aux alentours de 9 heures du matin.

Si le LCSAR prend le temps de raconter ces péripéties, c'est pour adresser un message aux futurs promeneurs égarés : "Le randonneur a ignoré nos appels téléphoniques répétés parce qu'il ne reconnaissait pas le numéro, écrit le service de secours sur sa page Facebook. Si vous êtes en retard par rapport à votre itinéraire et que vous commencez à recevoir des appels répétés d'un numéro inconnu, répondez au téléphone ! Il s'agit peut-être d'une équipe qui essaie de savoir si vous êtes en sécurité !"