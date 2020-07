Etats-Unis : un petit garçon s'interpose pour protéger sa soeur d'une attaque de chien, les superhéros saluent sa bravoure

Captain America, Iron Man, Thor, Spiderman... Les superhéros américains se sont mobilisés ces derniers jours pour saluer la bravoure d'un petit garçon de 6 ans. Bridger Walker s'est dressé le 9 juillet devant un berger allemand qui allait s'en prendre à sa soeur de 4 ans. Mordu à la joue, il a été opéré en urgence par un chirurgien plastique et a reçu 90 points de suture. "Si quelqu'un devait mourir, j'ai pensé que ce devait être moi", aurait-il dit à ses parents, selon ces derniers.

"Tu es un héros. Ce que tu as fait était si courageux, si altruiste. Ta soeur est très chanceuse de t'avoir pour grand frère. Tes parents doivent être si fiers de toi", a ainsi dit dans un message vidéo posté sur Twitter Chris Evans, qui incarne Captain America dans la saga Avengers dont le petit garçon est fan.

