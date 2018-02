Etats-Unis : un père et sa fille arrêtés après leur mariage et la naissance de leur bébé

Après avoir été abandonnée à la naissance, une jeune femme a retrouvé son père biologique qui s'est mis en couple avec elle.

Un père et sa fille ont été arrêtés à la fin du mois de janvier, en Caroline du Nord (Etats-Unis), après avoir eu un enfant ensemble et s'être mariés, rapporte Le Parisien. Ils sont inculpés des charges d’inceste mais aussi adultère et délinquance.

Katie Pladl, 20 ans, a retrouvé son père biologique après avoir été abandonnée à la naissance. Après avoir été adoptée, elle prend contact avec lui en 2016, alors qu'elle est majeure. Elle s'installe alors avec son père, Steven Pladl, 42 ans aujourd'hui, sa femme et ses deux filles.

L'épouse de Steven le quitte en novembre 2016. Elle découvre par la suite dans le journal intime d'une de ses filles que son ancienne belle-fille est enceinte de Steven. Le couple déménage et se marie. Le père et la fille vont même jusqu'à poster des photos de leur idylle interdite sur les réseaux sociaux. En septembre 2017, Katie Pladl a donné naissance à un petit garçon.