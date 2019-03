États-Unis : un nouveau quartier chic édifié à New York

Les Hudson Yards sont un quartier érigé sur une gigantesque dalle de béton recouvrant un dépôt ferroviaire de New York (États-Unis). Un édifice ornemental de plus de 45 mètres est édifié au centre de cet ensemble. Il a été baptisé le Vaisseau. 154 escaliers différents mènent au sommet, soit au total 1,6 km de marches et de paliers.

Des logements à 30 millions de dollars !

Tout autour du Vaisseau se dresseront des bureaux, des commerces et de luxueux appartements à des prix astronomiques pouvant dépasser les 30 millions de dollars. À ce prix, beaucoup de logements n'ont pas trouvé preneur.

Autre particularité de ce projet : une terrasse suspendue, appelée le Bord, qui ouvrira en 2020. "Au 100e étage vous pourrez, à l'air libre à 300 mètres de hauteur, contempler la rue sous vos pieds à travers un plancher de verre", explique Jeff Blau, PDG de Related Compagnies. La deuxième phase des travaux s'achèvera en 2024.