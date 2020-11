États-Unis : un musée regroupant des personnages de Georges Lucas prévu en 2021

A Los Angeles, aux Etats-Unis, près d’un demi-siècle après avoir terrorisé des baigneurs, le personnage principal du film Les Dents de la mer refait surface. C’est par la fenêtre qu’il est entré au musée des Oscars de Los Angeles avec ses huit mètres de long et ses mâchoires de plus d’un mètre et demi de large. Il rejoint les chaussures par Judy Garland dans Le Magicien d’Oz et la cape portée par Bela Lugosi dans le film Dracula. Le musée ouvrira ses portes en 2021.