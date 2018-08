États-Unis : un homme vole un avion vide et finit par s'écraser

Spectaculaire et incroyable. Aux États-Unis, à Seattle, un avion d'une capacité de 90 personnes a été volé, vendredi 10 août. À bord, un homme seul, agent de piste à l'aéroport de Seattle. Personne ne semble pouvoir le raisonner. Pour éviter la catastrophe, un dialogue s'engage avec un contrôleur aérien. "Ici le capitaine Bill, félicitations, tu l'as fait, maintenant on va essayer de poser cet avion sans blesser personne au sol", explique-t-il calmement. Mais le pilote du jour profite du moment : "Je ne sais pas mec ! Je n'ai pas envie ! C'était un peu mon rêve de faire un truc comme ça... Tu vois ?". Et d'ajouter : "Hey, le pilote, tu crois que cet avion peut faire un looping ? Je vais d'abord faire un tonneau et si ça se passe bien je me pose ensuite."

La piste du suicide est privilégiée

L'avion est escorté par deux F15 américains et se dirige vers une île voisine. Le pilote semble alors prendre conscience de son acte. "Je voudrais m'excuser, dit-il, je suis juste un gars brisé...". Après 90 minutes de vol, l'avion perd de l'altitude et s'écrase sur une île. Aucun survivant n'est retrouvé, les pistes terroriste et criminelle sont écartées. La piste du suicide est privilégiée par la police.

