Etats-Unis : un homme condamné à mort a été exécuté au Texas

Il s'agit de la troisième exécution réalisée au Texas depuis janvier et de la onzième dans tout le pays depuis le début de l'année. Condamné à mort pour le meurtre d'une joggeuse en 1997, Arthur Lee Burton, 54 ans, a été exécuté mercredi 8 août par injection létale. Ses avocats ont fait appel – en vain – auprès de la Cour suprême des Etats-Unis pour obtenir un sursis, arguant qu'il devait être exempté de sa peine car il serait intellectuellement déficient. La plus haute juridiction américaine a rejeté leur requête dans la journée, sans fournir de commentaire.

Une autre exécution est programmée jeudi dans l'Utah. Taberon Honie, 48 ans, doit être exécuté à Salt Lake City, également par injection létale, pour l'agression sexuelle et le meurtre en 1998 de la mère de son ancienne petite amie. Cet Etat de l'ouest du pays n'avait plus procédé à une exécution depuis 2010. La peine de mort a été abolie dans 23 Etats américains sur 50. Six autres (Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie et Tennessee) observent un moratoire des exécutions.