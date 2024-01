Accueil Monde Etats Unis d'Amérique États-Unis : un froid polaire paralyse le pays Durée de la vidéo : 2 min États-Unis : un froid polaire paralyse le pays Dans l'Oregon, à New-York et ailleurs dans les États-Unis, le froid a provoqué d'importants dégâts et complique les déplacements. Les intempéries offrent également quelques images insolites et spectaculaires. - (France 2) Article rédigé par France 2 - F. Genauzeau, A. Filippi, A. Sangouard, C. Ferreux France Télévisions

Dans l'Oregon, à New-York et ailleurs dans les États-Unis, le froid a provoqué d'importants dégâts et complique les déplacements. Les intempéries offrent également quelques images insolites et spectaculaires.

Aux États-Unis, le paysage est paralysé par le gel, et les arbres plient sous le poids de la neige. L'Oregon est habitué aux hivers glaciaux, mais la deuxième tempête de neige en une semaine a fait des dégâts importants. Un arbre a même fendu en deux le toit d'une maison. "J'ai cru que la maison allait s'effondrer sur nous et j'ai crié", raconte une petite fille. Plus de 50 personnes sont mortes depuis le début de cette vague d'intempéries. Les accidents de la route sont nombreux, et poursuivre son chemin à pied n'est pas toujours plus simple. New-York sous la neige

Dans l'État de New-York, des quartiers entiers sont figés sous une épaisse couche de neige, durcie par les rafales de blizzard. Depuis le début de la semaine, des milliers de vols ont été retardés ou annulés. Un avion a même terminé sa course hors de la piste, incapable de contrôler son atterrissage. Beaucoup d'écoles sont également fermées. À Milwaukee, le gel offre des images fascinantes.

