Etats-Unis : un fourgon blindé laisse échapper 300 000 dollars

Près de 300 000 dollars se sont envolés. Un fourgon blindé a laissé échapper des sacs d'argent liquides sur une autoroute du New Jersey, dans le nord-est des Etats-Unis. La pluie de billets verts a provoqué des embouteillages et même des accidents.

Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police.

Les portes du véhicule de la Brink's se sont ouvertes jeudi matin pour une raison inconnue et deux sacs contenant des billets de 100 dollars se sont vidés sur la chaussée. De nombreux automobilistes se sont alors arrêtés pour ramasser les coupures, provoquant plusieurs accrochages, a indiqué la police d'East Rutherford sur Twitter.

We have had several individuals contact ERPD & return money in this case. We would like to advise people if they have any money connected to this incident to contact ERPD at 201-438-0165 to make arrangements for its return with no charges filed.