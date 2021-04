Etats-Unis : un enfant de 3 ans tué par balle à son goûter d'anniversaire

La traque après l'horreur. La police recherche activement des informations, mardi 27 avril, sur la mort d'un enfant de trois ans, touché quatre jours plus tôt par un tir lors de son propre goûter d'anniversaire en Floride (Etats-Unis). Le petit Elijah LaFrance a vraisemblablement été fauché par une balle perdue, samedi, à la fin de la fête dans la banlieue de Miami, quand des individus "équipés de plusieurs armes semi-automatiques, dont un fusil" ont ouvert le feu sur la maison, alors que ses parents et d'autres membres de sa famille "nettoyaient le jardin", a détaillé la police. L'enfant "a été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures", a-t-elle précisé.

Elijah, qui allait avoir quatre ans dans quelques jours, fêtait son anniversaire avec un autre enfant, selon ses proches cités par les médias locaux (en anglais). La prime pour toute information permettant d'arrêter les suspects a été relevée lundi à 15 000 dollars (12 400 euros).

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/gNtJF9OUjH