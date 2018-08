Etats-Unis : un enfant de 14 ans candidat au poste de gouverneur du Vermont

Il n'a pas encore l'âge de voter pour lui-même. Mais un jeune garçon de 14 ans, Ethan Sonneborn, est candidat à la primaire démocrate pour le poste de gouverneur du Vermont, qui se tient mardi 14 août. Ce petit Etat de l'extrême nord-est des Etats-Unis ne fixe pas de limite d'âge pour occuper ce qui est pourtant la plus haute fonction de l'exécutif local.

Le jeune collégien remplit la seule condition requise : être installé dans le Vermont depuis au moins quatre ans. Lui y vit depuis sa naissance.

Si ses chances de l'emporter sont inexistantes, la candidature d'Ethan Sonneborn n'est pas une blague. Le jeune garçon a un programme, très à gauche, proche des idées du sénateur du Vermont Bernie Sanders, candidat démocrate contre Hillary Clinton à la présidentielle de 2016. Il a également participé, début août, à un débat contre ses trois rivaux, qui ont quatre à cinq fois son âge.

Great event with @RightsVT @ninaturner and @MariInTheHouse in Bristol! Like Mari and Nina said,



“Everything we love is on the line”



Let’s elect progressives. pic.twitter.com/Y2phNncRZ7