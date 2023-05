Etats-Unis : un défaut de paiement est possible dès le 1er juin, alerte la secrétaire au Trésor

Joe Biden doit rencontrer mardi les responsables de l'opposition parlementaire pour tenter d'éviter ce défaut de paiement.

Les Etats-Unis pourraient être en défaut de paiement dès le 1er juin, si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour relever le plafond de la dette, a de nouveau alerté, lundi 15 mai, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, faisant état de données actualisées.

Cette date du 1er juin avait été publiée début mai, et a été maintenue lundi, "avec les informations supplémentaires désormais disponibles", a déclaré Janet Yellen dans un courrier au chef républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Celui-ci doit rencontrer mardi le président Joe Biden, pour tenter de trouver un accord sur le plafond de la dette.

Rencontre avec les responsables de l'opposition

Dans ce courrier envoyé, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, indique ainsi que "le Trésor ne sera probablement plus en mesure de satisfaire toutes les obligations du gouvernement si le Congrès n'a pas agi pour relever ou suspendre la limite de la dette début juin, et potentiellement dès le 1er juin". Elle a précisé que le département au Trésor publiera la semaine prochaine une mise à jour de cette date.

La ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden a également, dans cette lettre, exhorté le Congrès à sceller rapidement un accord, précisant qu'"attendre jusqu'à la dernière minute (...) peut causer de graves dommages aux entreprises et à la confiance des consommateurs, augmenter les coûts d'emprunt à court terme pour les contribuables et pénaliser la cote de crédit des États-Unis".