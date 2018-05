Etats-Unis : un adolescent jugé cliniquement mort sort du coma peu avant d'être débranché

Les parents du jeune Trenton McKinley, âgé de 13 ans, avaient même prévu de donner ses organes à cinq enfants malades.

Un véritable miracle. Trenton McKinley, un adolescent de 13 ans vivant dans l'Etat d'Alabama (Etats-Unis), s'est réveillé après que sa mort cérébrale a été déclarée, et juste avant d'être débranché, a relaté la chaîne américaine locale Fox10, samedi 5 mai.

Le jeune garçon était dans le coma depuis deux mois, après avoir été victime d'un accident chez un ami. Alors qu'il était installé dans la remorque d'un buggy - une forme de quad des sables - celle-ci s'est renversée et "a atterri sur ma tête", a raconté Trenton McKinley à Fox10. "Après ça, je ne me souviens plus de rien."

Le don de ses organes déjà prévu

Comme l'explique RTL, les médecins le soignant estimaient que le garçon serait dans un état presque végétatif s'il se réveillait. Ses parents avaient déjà engagé des démarches pour faire don de ses organes à cinq enfants malades.

Mais la veille du jour où les médecins devaient le débrancher, Trenton McKinley est soudainement sorti du coma. Il a montré quelques signes de vie, avant de se réveiller pleinement. "J'étais dans un champ, je marchais", se souvient l'adolescent, convaincu qu'il était au paradis avant de se réveiller.

Miraculé, le jeune garçon devra encore subir plusieurs opérations et suivre une longue rééducation. Il a perdu beaucoup de poids et a souffert de nombreuses fractures au niveau du crâne, en parallèle d'une insuffisance rénale.