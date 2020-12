Etats-Unis: trois tués et trois blessés par balles dans un bowling de l'Illinois

Nouvelle fusillade à l'issue dramatique aux Etats-Unis. Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées par un individu qui a ouvert le feu samedi 26 décembre dans une salle de bowling à Rockford, dans l'Etat américain d'Illinois, a indiqué la police.

Les autorités de Rockford ont demandé à la population de se tenir à l'écart du lieu de la fusillade.

"L'enquête se poursuit. Nous avons trois personnes décédées", a dit le chef de la police, Dan O'Shea lors d'une conférence de presse organisée sur les lieux.

