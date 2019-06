Etats-Unis : touchée par balle alors qu'elle était enceinte de cinq mois, une femme mise en examen pour la mort de son enfant

Les charges contre la tireuse présumée ont été abandonnées. La mère du bébé, accusée d'avoir provoqué la dispute, a été inculpée.

Marshae Jones, une femme de 27 ans, a été inculpée par un grand jury, mercredi 26 juin, en Alabama (Etats-Unis), pour la mort de son enfant à naître, "alors que, selon la police, une autre femme a appuyé sur la détente", selon le Washington Post (en anglais).

Elle était enceinte de cinq mois, le 4 2018, quand une dispute a éclaté entre elle et une autre femme, Ebony Jemison, 23 ans à l'époque, sur le parking d'un supermarché, à Pleasant Grove, près de Birmingham (centre de l'Alabama). Dans le conflit, qui portait selon la police sur le père de l'enfant à naître, Ebony Jemison a sorti une arme et tiré sur Marshae Jones. La mère a survécu, mais l'enfant est mort.

Ebony Jemison a initialement été accusée d'homicide involontaire, mais les poursuites ont été abandonnées. "L'enquête a montré que la seule vraie victime était le bébé", a déclaré à l'époque le lieutenant de police Danny Reid, cité par AL.com (en anglais). "C'est la mère de l'enfant qui a initié et poursuivi l'altercation qui a conduit à la mort de son enfant", avait-il ajouté.

La situation de la jeune femme, qui a été transférée en prison, a attiré l'attention d'associations de défense des droits des femmes. Parmi elles, le Yellowhammer Fund s'est engagé à faire sortir Marshae Jones de prison sous caution et à l'assister légalement. L'association dresse un parallèle entre cette affaire et le récent durcissement des lois contre l'avortement dans l'Etat. "L'Alabama prouve une nouvelle fois que le seul rôle d'une femme enceinte est de mettre au monde un enfant et que toute action de cette personne qui pourrait entraver la naissance est considérée comme criminelle", a déclaré la directrice du Yellowhammer Fund.