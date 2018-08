Etats-Unis : seize infirmières d'un même hôpital enceintes en même temps

C'est ce qu'on appelle un véritable baby boom. Dans l'hôpital Banner en Arizona, seize infirmières de trois unités du service de soins intensifs sont enceintes au même moment, rapportent samedi 19 août plusieurs médias, dont CNN et la BBC.

"Je sais que plusieurs d'entre nous ont eu recours à des traitements contre l'infertilité", a expliqué Paige Packard, l'une de ces infirmières, lors d'une conférence de presse donnée vendredi. "C'est comme ça que j'ai découvert que tout le monde était enceinte. Je me suis dit : "Eh bien, je n'avais pas planifié ça. Est-ce qu'il y aurait eu une sorte de pacte dont je n'étais pas au courant ?" Rien de tout cela, si ce n'est le hasard des choses.

16 nurses who work in the intensive care unit at an Arizona hospital are pregnant https://t.co/rNPz8CBPmH pic.twitter.com/iXVIZI127m