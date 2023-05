États-Unis : Ron DeSantis entre en campagne

C. Guttin

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a officiellement déclaré sa candidature à l’investiture républicaine.

Le lancement de la campagne de Ron DeSantis sur Twitter a été laborieux, mercredi 24 mai. Les serveurs ont planté plusieurs fois et puis, au final, le gouverneur de Floride s’est exprimé devant un peu plus de 500 000 personnes sur le réseau social. Il a défendu les thèmes qui lui sont chers : lutter contre l’immigration illégale, changer les politiques mises en place par Joe Biden, et puis lutter contre le wokisme.

Ron DeSantis à la peine dans les sondages

Il a aussi beaucoup défendu son bilan de président de la Floride et a marqué les esprits avec son slogan : "Le grand retour de l’Amérique". Cela ressemble beaucoup à l’ancien slogan de l’ex-président américain Donald Trump, "Make America great again". Est-ce que Ron DeSantis sera capable de s’imposer face à Donald Trump ? Pour le moment, la situation ne semble pas en prendre le chemin. Dans les sondages, le gouverneur de Floride est à un petit peu plus de 20 % contre 53 % pour Donald Trump, explique la journaliste de France Télévisions, Camille Guttin, depuis les Etats-Unis.